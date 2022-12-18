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«Волгоград встретил нас снегопадом!»: опубликовано видео из поезда Деда Мороза

Общество 18.12.2022 10:26
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18.12.2022 10:26


Жители Волгограда с удовольствием вспоминают поезд Деда Мороза, остановившийся в городе-герое всего на один день. Опубликовано видео из «сказочного» состава на перроне вокзала Волгоград-1.   

— С 13 по 15 декабря сказочный поезд Деда Мороза совершил остановки на железнодорожных вокзалах Саратова, Волгограда и Астрахани. За три дня уникальный состав осмотрели более 17 тысяч человек, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской ЖД.

Уточняется, что на каждой станции Дед Мороз выходил на перрон, поздравляя встречающих с наступающим Новым годом. Не стал исключением и Волгоград. Детей на перроне развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей, а по заранее купленным билетам можно было пройти квест уже в составе поезда, получить подарок и угощение в вагоне-ресторане.

В этом году новогодняя сказка на колесах для детей, по информации РЖД, обошлась в сумму 1950 рублей. Именно столько стоил билет для самых маленьких. Чтобы попасть в передвижную резиденцию в сопровождении одного из родителей, волгоградцам пришлось заплатить 2450 рублей.

Встреча с Дедом Морозом составляла всего 20 минут. За день волгоградские дети совершили 15 подходов к волшебнику. Дед Мороз работал в плотном графике с 11.40 и до 19.00.

Сегодня состав прибыл в Воронеж. Праздничный состав пробудет в соседнем с Волгоградом городе с 09.00 до 19.05. 

Фото и видео: РЖД / поезд Деда Мороза/vk.com

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