Волгоградцы раскупили все дорогие билеты на поезд Деда Мороза

Жители Волгограда и области разобрали все билеты на поезд Деда Мороза, который прибудет на перрон вокзала Волгоград-1 14 декабря. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт

Стоимость детского билета в этом году, согласно информации РЖД, составляет 1950 рублей. Чтобы ребенку пройти в вагон сказочного поезда в сопровождении одного из родителей, волгоградцам пришлось заплатить 2450 рублей. При этом продолжительность встречи с Дедом Морозом составляет всего-навсего 20 минут. За день волгоградские дети совершат 15 подходов к волшебнику. Работать Дед Мороз будет, таким образом, в плотном графике, начиная с 11.40 и до 19.00.

Напомним, что поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Маршрут поезда проходит через 100 городов. Для купивших билеты на вокзалах организуют праздничную программу с участием артистов и аниматоров.