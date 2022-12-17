







Жительница Волгограда Елена Авдеева с начала июля текущего года потеряла уже четырех собак, которых, как она считает, цинично отравили.

- Собаки были отравлены на моем дачном участке в Среднеахтубинском районе. В июле сразу три собаки, а в сентябре еще один пес, которого мы взяли после гибели питомцев, - рассказала Елена.

Первый «звоночек», на который ее семья не обратила особого внимания, прогремел в начале июля. ЧП произошло со щенком, который прибился к их дому, расположенному в СНТ «Дружба». Помимо этого у волгоградки были еще две свои собаки, которых она привезла на дачу.

- Щенку резко стало плохо. Мы повезли его к ветеринару, но помочь ему там не смогли. Он умер у нас на руках. Тогда подумали, что, может, съел что-то, - вспоминает женщина.













Второй случай произошел 18 июля текущего года. В этот день они обнаружили на своем участке мертвой одну из собак, которая была привязана. Вторая пропала, ее так и не нашли.

- Мы сразу поняли, что что-то не так. Обе мои собаки привитые, с ветеринарными паспортами, молодые еще. Сами умереть в один день они не могли, - говорит Елена. – Я еще вспомнила, что когда мы приехали на дачу с собаками нас предупреждали, что такое может быть, что травят здесь собак, поэтому мы вызвали полицию, - говорит Елена.

На вызов прибыли сотрудники из Среднеахтубинского отдела полиции. Женщина написала заявление, но, по ее словам, искать виновного не стали. Вскоре ей пришло письмо из полиции, в котором сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела.

Семья Елены участок в этом СНТ приобрела в прошлом году, сейчас постепенно отстраиваются. Говорит, что ни с кем в дачном обществе не ссорились, с соседями отношения нормальные.













В августе к ним прибился еще один пес – помесь хаски и дворняги. Семья с удовольствием его приняла и назвала Вульфом, но в сентябре и его отравили. Все произошло 19 сентября. Собака неожиданно стала метаться, биться в конвульсиях, а потом упала замертво. Пришлось снова вызывать полицию и писать заявление. Однако на этот раз женщина решила сделать платную экспертизу и узнать, почему умер пес.

В ходе патологоанатомического исследования вскрытия трупа было установлено, что животное умерло от острого отравления неизвестным веществом.













- Смерть наступила от острой сердечно-легочной недостаточности и отека мозга на фоне острого отравления, - говорится в заключении.

Несмотря на этот документ, Елене снова из полиции пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Тогда она обратилась с заявлением в прокуратуру, но и там отказали, так как не увидели состава преступления.

- Меня эта ситуация в покое не оставляет. Поражает равнодушие и бездействие наших правоохранителей, не могу с этим смириться. Поэтому и хочу придать все огласке, - поясняет женщина. – Я понимаю, что на меня сейчас накинется куча людей, которые будут говорить, что травить собак надо. Но есть и другая сторона медали. Сегодня – собаки, завтра – люди? А если это скрытый маньяк какой-то, который так вымещает свою злобу на животных? С таким же успехом он может и на людей переключиться. Подумайте об этом. Если к животным у нас такое отношение, то и к людям будет такое же.

Фото собак: Елены Авдеевой



