Общество

«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантера

Общество 17.12.2022 20:13
0
17.12.2022 20:13



Жительница Волгограда Елена Авдеева с начала июля текущего года потеряла уже четырех собак, которых, как она считает, цинично отравили.
- Собаки были отравлены на моем дачном участке в Среднеахтубинском районе. В июле сразу три собаки, а в сентябре еще один пес, которого мы взяли после гибели питомцев, - рассказала Елена.
Первый «звоночек», на который ее семья не обратила особого внимания, прогремел в начале июля. ЧП произошло со щенком, который прибился к их дому, расположенному в СНТ «Дружба». Помимо этого у волгоградки были еще две свои собаки, которых она привезла на дачу.
- Щенку резко стало плохо. Мы повезли его к ветеринару, но помочь ему там не смогли. Он умер у нас на руках. Тогда подумали, что, может, съел что-то, - вспоминает женщина.



Второй случай произошел 18 июля текущего года. В этот день они обнаружили на своем участке мертвой одну из собак, которая была привязана. Вторая пропала, ее так и не нашли. 
- Мы сразу поняли, что что-то не так. Обе мои собаки привитые, с ветеринарными паспортами, молодые еще. Сами умереть в один день они не могли, - говорит Елена. – Я еще вспомнила, что когда мы приехали на дачу с собаками нас предупреждали, что такое может быть, что травят здесь собак, поэтому мы вызвали полицию, - говорит Елена.
На вызов прибыли сотрудники из Среднеахтубинского отдела полиции. Женщина написала заявление, но, по ее словам, искать виновного не стали. Вскоре ей пришло письмо из полиции, в котором сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Семья Елены участок в этом СНТ приобрела в прошлом году, сейчас постепенно отстраиваются. Говорит, что ни с кем в дачном обществе не ссорились, с соседями отношения нормальные. 



В августе к ним прибился еще один пес – помесь хаски и дворняги. Семья с удовольствием его приняла и назвала Вульфом, но в сентябре и его отравили. Все произошло 19 сентября. Собака неожиданно стала метаться, биться в конвульсиях, а потом упала замертво. Пришлось снова вызывать полицию и писать заявление. Однако на этот раз женщина решила сделать платную экспертизу и узнать, почему умер пес.
В ходе патологоанатомического исследования вскрытия трупа было установлено, что животное умерло от острого отравления неизвестным веществом.



- Смерть наступила от острой сердечно-легочной недостаточности и отека мозга на фоне острого отравления, - говорится в заключении.
Несмотря на этот документ, Елене снова из полиции пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Тогда она обратилась с заявлением в прокуратуру, но и там отказали, так как не увидели состава преступления.
- Меня эта ситуация в покое не оставляет. Поражает равнодушие и бездействие наших правоохранителей, не могу с этим смириться. Поэтому и хочу придать все огласке, - поясняет женщина. – Я понимаю, что на меня сейчас накинется куча людей, которые будут говорить, что травить собак надо. Но есть и другая сторона медали. Сегодня – собаки, завтра – люди? А если это скрытый маньяк какой-то, который так вымещает свою злобу на животных? С таким же успехом он может и на людей переключиться. Подумайте об этом. Если к животным у нас такое отношение, то и к людям будет такое же.
Фото собак: Елены Авдеевой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.12.2022 21:08
Общество 17.12.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 15:41
Общество 17.12.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 13:48
Общество 17.12.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 10:18
Общество 17.12.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 09:16
Общество 17.12.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 08:55
Общество 17.12.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 08:21
Общество 17.12.2022 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 20:28
Общество 16.12.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 19:51
Общество 16.12.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 19:10
Общество 16.12.2022 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 16:55
Общество 16.12.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 13:14
Общество 16.12.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 10:54
Общество 16.12.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2022 09:27
Общество 16.12.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2022 20:59
Общество 15.12.2022 20:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублейСмотреть фотографии
20:13
«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантераСмотреть фотографии
18:56
В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районеСмотреть фотографии
16:50
«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывовСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей ДонбассаСмотреть фотографии
13:48
«Ну как, клюёт?»: спасатели проверили лёд под рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушкаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионерСмотреть фотографии
11:49
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Машина с детьми врезалась в фургон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
«Так изувечить мог только человек»: волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипунаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцы выйдут на улицу в пижамахСмотреть фотографии
08:55
Из спортзала на СВО: из Волгоградской области ушел отряд добровольцевСмотреть фотографии
08:21
Евросоюз ввел санкции против волгоградского завода и депутатаСмотреть фотографии
22:42
Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
20:35
«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей лишь 34 нараcтили продажи в ноябреСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области дорожники готовы к устранению последствий ледяного дождяСмотреть фотографии
19:55
«Отдадут в закрытом гробу»: в колонии под Волгоградом за день до освобождения умер заключенныйСмотреть фотографии
19:51
«Скоро потеплеет»: на севере Волгограда несколько домов осталось без отопленияСмотреть фотографии
19:10
Волгоградцам представили нового начальника академии МВД ПавленковаСмотреть фотографии
17:49
«Меня ранили в сердце»: под Волгоградом разбили машину с буквой Z местной жительницыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Днем дождь, ночью – заморозки: Волгоград в выходные покроется льдомСмотреть фотографии
15:54
Опубликованы видео с мест падения нескольких объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭПСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде междугородняя группировка лже-банкиров предстала перед судомСмотреть фотографии
14:12
«Здесь все оцепили»: в селе Волгоградской области рухнувший с неба предмет проломил крышу сараяСмотреть фотографии
13:14
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir PayСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде с 16 декабря возобновила работу маршрутка №58Смотреть фотографии
 