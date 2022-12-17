Общество 17.12.2022 13:48
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17.12.2022 13:48
Популярные у рыбаков места для зимней рыбалки на реках Волга и Камышинка проверили сотрудники ГИМС в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, спасатели исследовали качество и толщину льда, осмотрели состояние ледового покрова, провели беседы с рыбками-любителями. По замершим рекам специалисты передвигались на судне на воздушной подушке.
Рейд прошел по излюбленным у рыбаков местам подледного лова. Любителям зимней рыбалки раздали памятки с информацией о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.
В них перечислены 9 моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы избежать трагедии. Так, при рыбной ловле на льду специалисты не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой.
Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом 400-500 граммов на другом.
Крайне опасно выходить на лед пьяным, проверять его на прочность ударом ноги, рыбачить в темное время суток и при плохой видимости.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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