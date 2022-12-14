Общество

«Папа просто исчез»: СК организовал проверку по факту пропажи волгоградца 25 октября

Общество 14.12.2022 19:30
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14.12.2022 19:30


В Волгограде организована проверка по факту исчезновения 52-летнего Владимира Нестерова. Мужчина вышел из дома 25 октября 2022 года и бесследно исчез. 

— Организована доследственная проверка, — прокомментировал ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Мужчина пропал в частном секторе Красноармейского района. Ушел без телефона, денег и  прав. 

Со слов родственников, ничего не предвещало исчезновение папы. Дома не было никаких конфликтов, а в тот день Владимир просто вышел покурить и не вернулся. 

— Папа обычной жизнью живет. Дом-семья-работа. Никаких долгов, никаких конфликтов. Просто ночью вышел из дома и исчез, — сокрушается дочь Владимира.

Приметы пропавшего волгоградца: 

рост 162 сантиметра

нормальное телосложение

волосы русые с проседью

глаза голубые

В день исчезновения был одет в камуфляжную куртку черного цвета, черные шорты с белыми вставками и черного цвета шлепанцы. С собой не было ни документов, ни сумки. Кто располагает информацией о местонахождении волгоградца, просьба сообщить по номерам 8 800 700 5452 или 112, а также 8 927 537 2088, 8 960 191 3489. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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