Ушел в ночь: в Волгограде ищут пропавшего 25 октября мужчину

В Волгограде продолжаются поиски 52-летнего Владимира Нестерова. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вышел из дома 25 октября и бесследно пропал.

Дочь исчезнувшего волгоградца Кристина, утверждает, что ее отец вел обычную жизнь и ни с кем не конфликтовал.

— Папа обычной жизнью живет. Дом-семья-работа. Никаких долгов, никаких конфликтов. Просто ночью вышел из дома и пропал, — говорит девушка. — Он часто выходит покурить. Там частный дом. Все спать уже легли. Мама утром встала в шесть часов, а его нет.





Как рассказала Кристина, ее отец попал в подле зрения камер уличного наблюдения в трех остановках от дома, расположенного на улице Красных Зорь.

— Да, действительно ушел в одних шлепках. Это у него такие рабочие, теплые. Следовательно, планировал выйти ненадолго. Подали заявление в полицию и Волонтеры ищут. Пока безрезультатно, — сокрушается Кристина.

Известно, что Владимир Нестеров ушел из дома без денег, телефона и водительских прав.

Приметы пропавшего волгоградца:

рост 162 сантиметра

нормальное телосложение

волосы русые с проседью

глаза голубые

В ночь пропажи был одет в камуфляжную куртку черного цвета, черные шорты с белыми вставками и черного цвета шлепанцы. С собой не было ни документов, ни сумки. Все, кто располагает информацией о местонахождении волгоградца, просьба сообщит по номерам 8 800 700 5452 или 112, а также 8 927 537 2088, 8 960 191 3489.

Фото: личный архив Владимира Нестерова