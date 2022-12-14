В редакцию ИА «Высота 102» обратился с жалобой житель дома № 7 по улице 50 лет Октября, расположенного в Красноармейском районе Волгограда. Со слов мужчины, полмесяца ему и остальным жильцам пятиэтажки приходится мириться с затопленным подвалом.





— Вот уже половина месяца прошло и никаких подвижек. Подвал затопленный стоит. 13 декабря около 07.00 приехала служба от УК «Новый дом». Отключили холодную воду и по окончании рабочего дня воду так и не дали, — рассказал возмущенный жилец дома № 7, представившийся Денисом. — При этом работ никаких не производили, шланги побросали в затопленное подвальное помещение. Воды холодной нет, как не было и объявления о проведении каких-либо работ. У меня дети маленькие, не помыться, не приготовить.





Журналисты ИА «Высота 102» пытались связаться с представителями компании ООО «Новый дом», в управлении которой находится пятиэтажка. На звонки по номеру 20-07-19 так никто и не ответил. Мы с удовольствием выслушаем позицию представителей УК и опубликуем ее.





По словам Дениса, за ночь никаких работ так никто и не производил. Как утверждает мужчина, по состоянию на утро, 14 декабря, в доме по-прежнему нет холодной воды, а подвал стоит затопленный.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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