













Ржавые и ободранные трубы, которые топят улицу и промерзшую землю, сняла на видео 72-летняя жительница поселка Ерзовка в Волгоградской области. Пенсионерка подробно рассказала о коммунальной проблеме, которая не решается в Ерзовке годами.

Как сообщила ИА «Высота 102» автор видео Галина Попова, на протяжении нескольких лет она пишет жалобы во все инстанции и пытается заставить коммунальщиков наладить отопление в многоквартирном доме №3 по улице Комсомольская в 7-ом квартале.

- Я лично четвертый раз подряд сначала отопительного сезона жалуюсь на некачественное предоставление коммунальной услуги по отоплению, - рассказала информагентству Галина Григорьевна. - Сейчас в комнате 18 градусов. Приходят с управляющей компании, батарею даже не потрогали, говорят, что 18 градусов - это норма. Пишите, дескать, жалобу в ресурсоснабжающую организацию.

По словам пенсионерки, по ее жалобам к ней уже 5 раз приезжали сотрудники жилищной инспекции, но, утверждает женщина, все проверки проходят формально. Женщине присылают отписки, а тепла как не было, так и нет.













- Мне, советскому человеку, плакать хочется. Я зачем всю жизнь работала? Почему такой бардак? Почему никто не хочет исполнять свои обязанности? - задается вопросом 72-летняя пенсионерка. - Понимаете, мне за державу обидно. Вот, все сняла на видео, чтобы показать этот беспредел. Как при таком состоянии хозяйства они умудряются отчитываться о 100%-ой готовности к отопительному сезону, не понимаю.

Еще в марте-апреле 2022 года женщина вела активную переписку с районной прокуратурой, жилинспекцией и администрацией Ерзовского городского поселения.

- Прокуратурой района в адрес ООО «УК «ЖКХ Ерзовское» и МП «Ерзовское» направлена информация о необходимости принятия мер для недопущения прав жителей многоквартирного дома на получение услуги по отоплению ненадлежащего качества, - так еще в апреле текущего года отвечала Галине Поповой прокуратура Городищенского района. В свою очередь администрация Ерзовского городского поселения в своем письме обещала взять на контроль вопрос по предоставлению коммунальной услуги по отоплению в отопительном сезоне 2022-2023 годов.

- Какой контроль, что они там контролируют, не понятно. Наступили холода и все у нас как всегда, тепла нет, - констатирует собеседница агентства.

Галина Попова живет в трехэтажке на улице Комсомольская в Ерзовке уже 11 лет. Говорит, что проблемы с отоплением здесь были всегда. Тепловые сети идут над землей, в некоторых местах и по земле. На видео, которое сняла пенсионерка, хорошо видно, в каком состоянии находится тепловое хозяйство. В некоторых местах трубы просто лежат на дороге, по которой ездят машины.

Видео Галины Поповой



