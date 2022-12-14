Слесарь из Волгограда перевел мошеннику 1,3 миллиона рублей









Полиция ищет мошенника, который обманул в Волгограде 65-летнего слесаря. Как сообщили в УМВД города, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он напугал волгоградца тем, что злоумышленники пытаются оформить на его имя крупный кредит, а деньги похитить. Мошенник уверял, что для предотвращения операции нужно перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет», а также оформить займы в банке, чтобы вычислить нечистоплотных сотрудников.

Слесарь знал о таких способах мошенничества, но все равно сделал так, как ему говорили. Он перевел мошеннику 700 тысяч рублей личных сбережений и оформил займ на 600 тысяч, которые также отправил мошеннику.

Не дождавшись звонка с подтверждением поступления денег на «безопасный счет», мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).



