В Волгограде стартовала сборка новогодних елок: скоро они появятся в ЦПКиО и возле «Волгоград Арены»





В районах Волгограда в активную фазу вступили работы по сборке новогодних елок. Как сообщает ИА «Высота 102», символы наступающего Нового года собирают сегодня в районных парках и на центральных улицах. Так, в Центральном районе на территории ЦПКиО силами подрядной компании уже сооружают каркас главной городской ели. Совсем недалеко – напротив «Волгоград Арены» – рабочие уже соорудили «скелет» другого новогоднего дерева.





О том, что главная новогодняя ель в этом году переедет в Центральный парк культуры и отдыха, редакции ИА «Высота 102» сообщили в мэрии 13 декабря. По сведениям городской администрации, установка 18-метрового дерева производится силами парка – из городского бюджета на эти цели не потратят в этом году ни копейки.





Как рассказал информагентству директор парка Андрей Еркин, возле главной городской ели на Новый год состоятся праздничные мероприятия.

– Днем на сцене будут проводиться детские мероприятия, а в новогоднюю ночь возле елки будет работать ведущий с розыгрышами и конкурсами на бесплатное посещение зимних активностей, – рассказал он.





На сегодня рабочими подрядной компании в ЦПКиО собран нижний ярус стальной конструкции, на которую в последующем еще предстоит «нанизать» ветки. Одновременно в парке ведутся работы по устройству второго ледового катка.

– Сейчас готовим еще один естественный ледовый каток на озере, где летом живут черепахи. Таким образом, в парке будет три зимних активности – два катка и горки, – рассказал Андрей Еркин.

А вот напротив стадиона «Волгоград Арена» сборка каркаса новогодней ели уже завершена. Утром 13 декабря рабочие завершили монтаж макушки. Сегодня же на пешеходной зоне проспекта Ленина новогоднее дерево обретет свой окончательный вид.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»