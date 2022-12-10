В Волгограде семью из трех человек госпитализировали из-за вспыхнувшего телефона

В Волгограде едва не произошла трагедия из-за оставленной в розетке зарядки телефона. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось накануне около полудня в одной из квартир дома №7а по ул. Гагринская в Красноармейском районе Волгограда.



Из-за короткого замыкания вспыхнула зарядка с телефоном, а затем загорелась и вся квартира. К счастью, семье удалось спастись. Однако 42-летний мужчина, 4-летний ребенок и его 33-летняя мать все же получили отравление продуктами горения. Семью госпитализировали в больницу №25.