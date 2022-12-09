Бенгальские фонтаны зажгли в ЦПКиО Волгограда

Общество 09.12.2022 20:31
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09.12.2022 20:31
Сегодня, 9 декабря, зажигательный сюрприз устроили посетителям Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде.
Как сообщил директор парка Андрей Еркин, на катке возле стадиона «Волгоград Арена» зажгли композицию из 12 бенгальских фонтанов и колеса.
- На льду гостей встречали огромные новогодние Мишка и Зайка, - добавил Еркин.
Напомним, что 7 декабря в ЦПКиО Волгограда открылись снежные горки и каток на месте самого большого детского бассейна в РФ.
Всего в Волгограде этой зимой будет работать не менее 20 катков. Список адресов уже известен.
Фото: ЦПКиО
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