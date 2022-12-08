Общество

В Волгограде откроют 20 ледовых катков во дворах и парках: адреса по районам

Общество 08.12.2022 16:45
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08.12.2022 16:45

 

В Волгограде этой зимой будет работать не менее 20 катков. Ледовые площадки уже открылись и продолжают готовиться во всех районах. В администрации города 8 декабря сообщили ИА «Высота 102» уже известные адреса, уточнив, что по итогу катков может оказаться и больше – управляющие компании ежегодно организовывают зоны зимнего отдыха по собственной инициативе. 

Напомним, «Высота 102» ранее сообщала об открытии катка в парке «Раздолье», а накануне площадка открылась в ЦПКиО. По сведениям мэрии, один из первых катков площадью свыше 750 квадратных метров также заработал в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе, скоро здесь установят еще новогоднюю елку.

Публикуем список всех известных мэрии катков: 

Тракторозаводский район 

  • парк Аттракционов,
  • площадь им. Ф. Э. Дзержинского, 1,
  • на ул. им. Ф.Э. Дзержинского, 42, 
  • ул. им. Лодыгина, 1, 
  • ул. им. Академика Павлова, 12-14, 
  • ул. им. Шурухина, 32, 
  • ул. им. Академика Бардина, 15, 
  • ул. им. Героев Тулы, 7, 
  • ул. им. Н. Отрады, 32а. 

Краснооктябрьский район: 

  • СК «Зенит» по ул. Таращанцев, 72. 

Дзержинский район    

  • парк «Русь», 
  • площадка перед ТРК «Парк Хаус»
  • на пересечении улиц Савкина и Республиканской.

Центральный район 

  • Центральный парк культуры и отдыха (уже работает),
  • Комсомольский сад,
  • парк «Раздолье», пойма реки Царицы (уже работает). 

Ворошиловский район

  • Сквер Саши Филиппова (уже работает)

Советский район 

  • проспект Университетский, 107. 
Красноармейский район
  • ул. Хабаровская, 10.

Кировский район 

  • ЦКиД «Авангард».

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