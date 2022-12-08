В Волгограде откроют 20 ледовых катков во дворах и парках: адреса по районам

В Волгограде этой зимой будет работать не менее 20 катков. Ледовые площадки уже открылись и продолжают готовиться во всех районах. В администрации города 8 декабря сообщили ИА «Высота 102» уже известные адреса, уточнив, что по итогу катков может оказаться и больше – управляющие компании ежегодно организовывают зоны зимнего отдыха по собственной инициативе.

Напомним, «Высота 102» ранее сообщала об открытии катка в парке «Раздолье», а накануне площадка открылась в ЦПКиО. По сведениям мэрии, один из первых катков площадью свыше 750 квадратных метров также заработал в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе, скоро здесь установят еще новогоднюю елку.

Публикуем список всех известных мэрии катков:

Тракторозаводский район