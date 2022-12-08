В Волгограде откроют 20 ледовых катков во дворах и парках: адреса по районам

В Волгограде этой зимой будет работать не менее 20 катков. Ледовые площадки уже открылись и продолжают готовиться во всех районах. В администрации города 8 декабря сообщили ИА «Высота 102» уже известные адреса, уточнив, что по итогу катков может оказаться и больше – управляющие компании ежегодно организовывают зоны зимнего отдыха по собственной инициативе.
Напомним, «Высота 102» ранее сообщала об открытии катка в парке «Раздолье», а накануне площадка открылась в ЦПКиО. По сведениям мэрии, один из первых катков площадью свыше 750 квадратных метров также заработал в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе, скоро здесь установят еще новогоднюю елку.
Публикуем список всех известных мэрии катков:
Тракторозаводский район
- парк Аттракционов,
- площадь им. Ф. Э. Дзержинского, 1,
- на ул. им. Ф.Э. Дзержинского, 42,
- ул. им. Лодыгина, 1,
- ул. им. Академика Павлова, 12-14,
- ул. им. Шурухина, 32,
- ул. им. Академика Бардина, 15,
- ул. им. Героев Тулы, 7,
- ул. им. Н. Отрады, 32а.
Краснооктябрьский район:
- СК «Зенит» по ул. Таращанцев, 72.
Дзержинский район
- парк «Русь»,
- площадка перед ТРК «Парк Хаус»
- на пересечении улиц Савкина и Республиканской.
Центральный район
- Центральный парк культуры и отдыха (уже работает),
- Комсомольский сад,
- парк «Раздолье», пойма реки Царицы (уже работает).
Ворошиловский район
- Сквер Саши Филиппова (уже работает)
Советский район
- проспект Университетский, 107.
- ул. Хабаровская, 10.
Кировский район
- ЦКиД «Авангард».