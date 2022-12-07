В ЦПКиО Волгограда 7 декабря открыли самый большой каток

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда открылись снежные горки и каток на месте самого большого детского бассейна в РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», ледовый каток «Лагуна» будет работать с 7 декабря ежедневно с 10.00 до 22.00.

— Мы открылись! Приступили к украшению гирляндами и новогодними игрушками 80 елочек и сосен. Парк станет местом новогоднего настроения! — уверен гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Уточняется, что каток в ЦПКиО площадью 2000 квадратных метров одномоментно сможет вместить до 400 человек. Для гостей подготовлены 900 пар коньков от 26 до 46 размеров.





В течение дня каток будут ненадолго закрывать на технические перерывы: с 13.00 до 14.00, с 16.00 до 17.00 и с 19.00 до 20.00. Также в парке сегодня открылись снежные горки. К услугам отдыхающих — 150 тюбингов. Протяженность горки составляет 80 метров. Одновременно здесь могут кататься 90 человек. Со стоимостью посещения горок и катка можно ознакомиться здесь.

Фото: ООО «Парк»