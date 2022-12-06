В Волгоградской области из-за АЧС уничтожили 886 свиней









Из-за вируса африканской чумы свиней в Волгоградской области в 2022 году было уничтожено 886 свиней. Ущерб от изъятия животных на убой, нанесенный гражданам, оценивается в 11,5 миллиона рублей. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сообщил областной комитет ветеринарии.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 7 вспышек АЧС. Из них два случая произошли в Новоаннинском районе среди диких кабанов, пять – среди домашних свиней. Это Котельниковский, Светлоярский, Клетский и Суровикинский районы.

- Случаев выноса вируса АЧС за пределы инфицированных объектов не зарегистрировано, - отметили в ветеринарном ведомстве.



