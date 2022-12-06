В Волгоградской области из-за АЧС уничтожили 886 свиней

Общество 06.12.2022 20:07
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06.12.2022 20:07
Из-за вируса африканской чумы свиней в Волгоградской области в 2022 году было уничтожено 886 свиней. Ущерб от изъятия животных на убой, нанесенный гражданам, оценивается в 11,5 миллиона рублей. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сообщил областной комитет ветеринарии.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 7 вспышек АЧС. Из них два случая произошли в Новоаннинском районе среди диких кабанов, пять – среди домашних свиней. Это Котельниковский, Светлоярский, Клетский и Суровикинский районы.
- Случаев выноса вируса АЧС за пределы инфицированных объектов не зарегистрировано, - отметили в ветеринарном ведомстве.
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