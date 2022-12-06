Центр Волгограда встал в километровую пробку из-за ДТП

В Центральном районе Волгограда авария в среднем ряду на пересечении улицы Комсомольской и проспекта имени В. И. Ленина стала причиной километрового автомобильного затора.

— Два троллейбуса на повороте от Центрального рынка стоят на перекрестке, еле двигаемся, — сообщили читатели ИА «Высота 102». — Пробка нереальная.





По данным сервиса «Яндекс. Карты», в городе отмечаются 6-балльные пробки. Одной из причин указывается ДТП в среднем ряду недалеко от перекрестка Комсомольской-Ленина. Автомобилисты стоят по направлению в центр от Астраханского моста.