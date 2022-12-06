Решение о проведении референдума по вопросу возвращения Волгограда исторического названия Сталинград примут, вероятнее всего, не раньше мая. Об этом ИА «Высота 102» 6 декабря сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков. Предстоящие шесть месяцев члены Общественного совета посвятят предварительному выявлению мнения волгоградцев.

Напомним, 5 декабря в Волгоградской областной думе состоялось первое заседание Общественного совета по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду исторического наименования Сталинград. Открыли заседание спикер регионального парламента Александр Блошкин и губернатор региона Андрей Бочаров. Первый напомнил собравшимся славную историю развития города в годы, когда он носил название Сталинград. Губернатор Волгоградской области в свою очередь подчеркнул, что решение о переименовании города-героя в любом случае принимать жителям. Обсуждение сроков и механизмов предстоящей работы, сообщает ИА «Высота 102», проходило накануне за закрытыми дверьми без участия представителей прессы.

Однако 6 декабря глава горсовета ветеранов Александр Струков сообщил корреспондентам информагентства некоторые подробности. Так, по его словам, речи о привязке к каким-либо датам на заседании не шло. Выявлять мнение волгоградцев планируют без спешки на протяжении нескольких месяцев.

– На заседании были озвучены сроки от 4 до 6 месяцев, – сообщил Александр Дмитриевич. – После этого, уже по итогам изучения общественного мнения, будет решаться вопрос, проводить или не проводить референдум. Таким образом, привязываться к какой-либо дате, к примеру, к 2 февраля, мы не собираемся.

На вопрос корреспондентов «Высоты 102» о том, каким именно образом планируют выявлять мнение волгоградцев, Струков сообщил – посредством опросов.

– Мы планируем охватить максимальное количество жителей: и в трудовых коллективах, и студенчество, и ветеранские районные организации. Все будет проходить предельно гласно и открыто, – сказал он.

Что касается затрат, которые могут понести жители Волгоградской области в случае проведения референдума и принятия решения о возвращении Волгограду названия Сталинград, то здесь Александр Струков настаивает – не о каких миллиардах речи не идет.

– Не о какой ломке документов речи не идет, траты будут минимальными. Подчеркну, что Сталинградской области не будет – будет город Сталинград Волгоградской области, – сообщил Александр Струков.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»