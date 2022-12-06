Общество 06.12.2022 12:57
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06.12.2022 12:57
Представители компании «Агроторг» получили ветеринарные сертификаты на сомнительную продукцию, путем её легализации в ФГИС «Меркурий». Данный факт выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
- Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Агроторг» легализовано путем добавления животноводческой продукции (крылышки цыпленка, творог) общим весом 190 кг через «инвентаризацию» и направлено с целью реализации в пищу людям, - сообщили в управлении.
Таким образом, компания нарушила требования закона «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции», а также принцип «прослеживаемости» пищевой продукции.
Уполномоченному лицу «Агроторга» приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий» - автоматизированной системе для электронной сертификации поднадзорных госветнадзор грузов. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.
Дошла ли сомнительная продукция до магазинов, Россельхознадзор не сообщает.
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