Общество

К орденам Мужества посмертно представлены семь участников СВО из Волгограда

Общество 01.12.2022 12:14
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01.12.2022 12:14


В Волгограде родным семи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на территории Украины, сегодня, 1 декабря, передадут ордена Мужества в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», церемония передачи государственных наград проходит в Триумфальном зале. 

Указом Президента России Владимира Путина посмертно к орденам Мужества представлены: 

– Рядовой Максимов Иван Николаевич. 

– Ефрейтор Ганюшкин Владимир Сергеевич. 

– Ефрейтор Назаренко Роман Сергеевич.

– Ефрейтор Савицкая Анастасия Андреевна.

– Сержант Чадов Александр Алексеевич

– Старший сержант Сыпков Сергей Алексеевич. 

– Подполковник Блинов Александр Владимирович. 


Напомним, что ефрейтор Анастасия Савцкая стала первой женщиной-военнослужащей России, погибшей в зоне проведения спецоперации. На церемонию передачи орденов в Триумфальный зал музея-панорамы сегодня, 1 декабря, приглашена мама погибшей Костенко Валентина Николаевна.


Передают ордена родным военнослужащих военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский. 


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