К орденам Мужества посмертно представлены семь участников СВО из Волгограда

В Волгограде родным семи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на территории Украины, сегодня, 1 декабря, передадут ордена Мужества в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», церемония передачи государственных наград проходит в Триумфальном зале.
Указом Президента России Владимира Путина посмертно к орденам Мужества представлены:
– Рядовой Максимов Иван Николаевич.
– Ефрейтор Ганюшкин Владимир Сергеевич.
– Ефрейтор Назаренко Роман Сергеевич.
– Ефрейтор Савицкая Анастасия Андреевна.
– Сержант Чадов Александр Алексеевич.
– Старший сержант Сыпков Сергей Алексеевич.
– Подполковник Блинов Александр Владимирович.
Напомним, что ефрейтор Анастасия Савцкая стала первой женщиной-военнослужащей России, погибшей в зоне проведения спецоперации. На церемонию передачи орденов в Триумфальный зал музея-панорамы сегодня, 1 декабря, приглашена мама погибшей Костенко Валентина Николаевна.
Передают ордена родным военнослужащих военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.