Происшествия

В Волгограде четыре дня ищут 43-летнего Дениса Сержантова

Происшествия 29.11.2022 07:53
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29.11.2022 07:53



В Волгограде разыскивают 43-летнего Дениса Сержантова, который пропал 25 ноября. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт». 

Приметы пропавшего мужчины - рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в черные джинсы, черно-белую пятнистую куртку, черный свитер на молнии и серые кроссовки. 

Всех, кому что-то известно о местонахождении волгоградца, просьба обращаться к волонтеру Наталье по телефону 89880183300.

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