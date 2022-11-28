Под Волгоградом раскрыли зверское убийство мужчины с мечом

30-летний житель Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве своего знакомого. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном СУ СК России, трагедия разыгралась 26 ноября в одном из частных домов на улице Центральная в СНТ «Дон» Калача-на-Дону. В доме собралась компания из трех мужчин, которые коротали вечер за спиртным.

Уже ночью один из приятелей, 46-летний мужчина решил уйти домой, что не понравилось его дружкам. Вспыхнул конфликт, но сосед все-таки покинул недружелюбных товарищей, однако, на свою беду, вскоре вернулся уже с сувенирным мечом, которым он, видимо, хотел напугать собутыльников.

Увидев в его руках меч, 30-летний и 54-летний мужчины обезоружили соседа и избили его. Но этого показалось мало 30-летнему приятелю. И он нанес более 9 ударов в шею и спину потерпевшего. Сосед скончался на месте происшествия.

Следователи будут добиваться заключения подозреваемого под стражу.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области