Дорожники ликвидировали трещину на Астраханском мосту в Волгограде

Общество 26.11.2022 11:32
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26.11.2022 11:32
На Астраханском мосту в Волгограде дорожники устранили дефекты, о которых сообщалось несколько дней назад.
- Минувшей ночью подрядная организация завершила работы по локальному ремонту дорожного покрытия на проезжей части Астраханского моста: мелкие дефекты устранены с помощью битумной смеси, на участках, где было зафиксировано раскрашивание асфальта, уложено асфальтобетонное покрытие, - сообщили в администрации Волгограда.
Напомним, ранее сообщалось, что на Астраханском мосту, соединяющем Центральный и Ворошиловский районы, начала расползаться трещина. При этом просел грунт на стыке с мостом со стороны Ворошиловского района, а один из бордюров и вовсе сдвинулся со своего места.
Волгоградцы позже констатировали, что трещина увеличивается, а асфальт на проезжей части разрушается. На путепроводе стали образовываться выбоины.
Ранее в мэрии сообщали, что связались с подрядчиком, который подтвердил готовность провести работы за счет собственных средств.
- Поскольку на асфальтобетонное покрытие мостового перехода продолжают действовать гарантийные обязательства, оплата произведенных работ будет осуществляться за счет средств компании, несущей гарантийные обязательства, - еще раз подтвердили в администрации Волгограда.
Фото разрушений: Максим Гелунов/VK.com
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