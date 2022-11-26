Дорожники ликвидировали трещину на Астраханском мосту в Волгограде









На Астраханском мосту в Волгограде дорожники устранили дефекты, о которых сообщалось несколько дней назад.

- Минувшей ночью подрядная организация завершила работы по локальному ремонту дорожного покрытия на проезжей части Астраханского моста: мелкие дефекты устранены с помощью битумной смеси, на участках, где было зафиксировано раскрашивание асфальта, уложено асфальтобетонное покрытие, - сообщили в администрации Волгограда.

Напомним , ранее сообщалось, что на Астраханском мосту, соединяющем Центральный и Ворошиловский районы, начала расползаться трещина. При этом просел грунт на стыке с мостом со стороны Ворошиловского района, а один из бордюров и вовсе сдвинулся со своего места.

Волгоградцы позже констатировали, что трещина увеличивается, а асфальт на проезжей части разрушается. На путепроводе стали образовываться выбоины.

Ранее в мэрии сообщали, что связались с подрядчиком, который подтвердил готовность провести работы за счет собственных средств.

- Поскольку на асфальтобетонное покрытие мостового перехода продолжают действовать гарантийные обязательства, оплата произведенных работ будет осуществляться за счет средств компании, несущей гарантийные обязательства, - еще раз подтвердили в администрации Волгограда.

Фото разрушений: Максим Гелунов/VK.com



