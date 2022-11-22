Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области 22 ноября обратились к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности на дорогах в условиях плохой видимости на дорогах из-за туманов.
– В осенне-зимний период из-за образования тумана снижается видимость на дорогах. В туман объекты кажутся более отдаленными, чем в действительности. В таких условиях риск попасть в дорожно-транспортное происшествие увеличивается, – предупреждают в ГИБДД и напоминают правила безопасности:
- При движении помимо ближнего света фар следует включать и противотуманные фары: передние и задние.
- Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.
- Пешеходам следует пересекать дорогу только по пешеходным переходам в соответствии с сигналами светофоров, а в темное время суток прибегать к использованию одежды со световозвращающими элементами, которые помогут водителям заметить вас на расстоянии 150 метров. Также пешеходам рекомендуется проявлять особую бдительность и не совершать резких маневров.
– При среднесуточных температурах +5 градусов уже необходимо задуматься о смене автомобильных шин. При такой температуре воздуха летняя резина становится жесткой и теряет сцепление с трассой. Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» определено, что запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период - декабрь, январь, февраль. Но дожидаться выпадения снега или образования на дорогах гололеда не рекомендуется, – рекомендуют сотрудники Госавтоинспекции.
Отметим, что во второй половине дня 22 ноября на дорогах в Волгоградской области снизилась видимость из-за тумана. В целях безопасности, отправляясь в поездку, учитывайте рекомендации инспекторов.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области