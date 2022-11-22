Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области 22 ноября обратились к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности на дорогах в условиях плохой видимости на дорогах из-за туманов.

– В осенне-зимний период из-за образования тумана снижается видимость на дорогах. В туман объекты кажутся более отдаленными, чем в действительности. В таких условиях риск попасть в дорожно-транспортное происшествие увеличивается, – предупреждают в ГИБДД и напоминают правила безопасности: