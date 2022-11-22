«Все будет ровно»: в центре Волгограда затеяли ремонт на трамвайном переезде

В Центральном районе Волгограда на улице 7-й Гвардейской 22 ноября стартовал ремонт трамвайного переезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на движение скоростных трамваев работы не повлияют.

По уточненным сведениям мэрии, ранее на 7-й Гвардейской силами МУП «Метроэлектротранс» уже были отремонтированы два переезда. В ближайшие дни старые чугунные плиты будут демонтированы на третьем, вместо них на переезде появится новое асфальтовое покрытие.





– В связи с износом и деформацией конструкций на переезде рабочими будет произведен демонтаж прежних металлических плит, – рассказали в мэрии. – Вместо них уложат асфальтобетонные покрытия, которое намного безопасней и комфортней для автомобилистов. Данная технология позволяет установить для автомобилей лучшее сцепление колес с дорогой, нежели чугунные пластины. Асфальт будет уложен вровень с оголовком рельс.

Напомним, ранее том же Центральном районе был отремонтирован трамвайный переезд на улице Глазкова.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»