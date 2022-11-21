Первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев по случаю празднования Дня работника налоговых органов Российской Федерации принял участие в торжественном заседании коллегии регионального управления ФНС России под председательством руководителя Романа Иванова.
В собрании, сообщает ИА «Высота 102», сегодня также принимали участие заместители руководителя Управления и начальники территориальных налоговых органов области.
Александр Дорждеев поздравил работников налоговых органов, высоко оценив эффективность многолетнего взаимодействия с администрацией Волгоградской области, направленного на выполнение социальных задач.
Кроме того, отмечено, что поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области превысили 100 млрд рублей.
Руководитель регионального УФНС Роман Иванов поблагодарил коллектив за добросовестный труд и преданность делу.
В завершении коллегии сотрудникам налоговых органов Волгоградской области вручены ведомственные награды, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.