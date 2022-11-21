Общество

Замгубернатора Дорждеев на «пятерку» оценил достижения волгоградского УФНС

Общество 21.11.2022 17:13
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21.11.2022 17:13

Первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев по случаю празднования Дня работника налоговых органов Российской Федерации принял участие в торжественном заседании коллегии регионального управления ФНС России под председательством руководителя Романа Иванова.  

В собрании, сообщает ИА «Высота 102», сегодня также принимали участие заместители руководителя Управления и начальники территориальных налоговых органов области.

Александр Дорждеев поздравил работников налоговых органов, высоко оценив эффективность многолетнего взаимодействия с администрацией Волгоградской области, направленного на выполнение социальных задач.

Кроме того, отмечено, что поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области превысили 100 млрд рублей.

Руководитель регионального УФНС Роман Иванов поблагодарил коллектив за добросовестный труд и преданность делу. 

В завершении коллегии сотрудникам налоговых органов Волгоградской области вручены ведомственные награды, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.

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