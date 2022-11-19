Синоптики предупредили о гололеде на севере Волгоградской области 20 ноября









Ближайшие три дня в Волгоградской области будет дождливо, но достаточно тепло. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз волгоградского ЦГМС, в северных районах региона 20 и 21 ноября ожидаются осадки в виде дождя со снегом и мокрого снега. Синоптики предупреждают и о таких опасных явлениях, как гололед и налипание мокрого снега. При этом температура воздуха в северных районах будет колебаться от +3 до -2 градусов. На другой территории – до +8.





В Волгограде снега не ожидается, но 20 и 21 ноября будут идти дожди. Днем прогнозируют до 9 градусов тепла. А ночью и утром областной центр погрузится в туман.