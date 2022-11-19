Общество

Андрей Бочаров в день годовщины контрнаступления под Сталинградом посетил соединение фронтов

Общество 19.11.2022 09:51
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19.11.2022 09:51



Возложением цветов и венков к монументу «Соединение фронтов» в Пятиморске в волгоградском регионе открылись мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.  Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в торжественной церемонии принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он почтил память погибших героев у памятной стелы «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону.

Напомним, сегодня в муниципальных образованиях Волгоградской области проводятся десятки мероприятий, посвящённых 80-летию контрнаступления под Сталинградом, — памятные митинги, патриотические акции и флешмобы, выставки, викторины, спортивные соревнования, уроки Мужества и уроки Победы. В них принимают участие ветераны, молодёжь, представители органов власти, общественных и национальных объединений.



Помимо Калача-на-Дону, где также состоится торжественное собрание с передачей на вечное хранение городу воинской славы Меча Славы, центром празднования станет главная высота России. На мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане состоится телемост-перекличка городов-героев «Говорит и показывает Сталинград!», высадка аллеи в честь героев-сибиряков – защитников Сталинграда. Историческая реконструкция операции «Уран» пройдёт на о. Зелёный. Речь о сохранении исторической правды и справедливости пойдёт на пленуме областной организации ветеранов в музее-панораме «Сталинградская битва».



Кроме того, с 19 по 22 ноября Волгоград становится площадкой международного патриотического кинофестиваля им. Владимира Меньшова «Победили вместе»; с 18 ноября жители и гости города-героя могут ознакомиться с пилотной мультимедийной выставкой «Сталинград – история победы» в историческом парке «Россия – моя история».

Мероприятия в честь юбилейной годовщины контрнаступления под Сталинградом являются частью подготовки и празднования 80-летия Сталинградской Победы. Указом Президента России Владимира Путина они приобрели общенациональный масштаб. Федеральный оргкомитет возглавляет заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, региональный оргкомитет – губернатор Андрей Бочаров.

Фото: сайт администрации Волгоградской области

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