На часть территории Волгоградской области пришла зима

Общество 17.11.2022 07:59
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17.11.2022 07:59
В части районов Волгоградской области со вчерашнего вечера идет снег. Как рассказали ИА «Высота 102» жители региона, белым покрывалом укрыты населенные пункты Урюпинского, Котовского, Нехаевского, Новоаннинского и других районов.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что синоптики прогнозировали выпадение осадков в виде снега в отдельных районах Волгоградской области в ночь на 17 ноября.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
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