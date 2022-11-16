В Волгоградской области, согласно краткосрочному прогнозу синоптиков, ожидается резкое ухудшение погоды. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, уже в ночь на 17 ноября в отдельных районах региона выпадет снег, а утром ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

– Ближайшей ночью местами в Волгоградской области возможны осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, – сообщают синоптики. – Утром и днем осадки сохранятся. В отдельных районах – туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер при этом, согласно прогнозу, ожидается достаточно слабый - не более 11 метров в секунду. Температура воздуха днем в Волгоградской области составит около +5 градусов, местами до +10 градусов.