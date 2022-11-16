Спорт

Волгоградцы на электроколясках погоняли мяч в Сочи

Спорт 16.11.2022 09:51
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16.11.2022 09:51


С 9 по 13 ноября в Сочи на территории отеля «Бархатные сезоны» прошел турнир по футболу для людей с ограниченными возможностями «Стальная воля». Как рассказали ИА «Высота 102» спортсмены, волгоградская команда на электроколясках заняла в соревнованиях пятое место из восьми. Но ребята не расстроились и надеются, что следующий результат будет уже лучше. Тем более, что в апреле этого года в Сочи на подобном турнире волгоградцы заняли третье призовое место. 

Соревнования в Сочи этой осенью прошли при поддержке Российского футбольного союза.  Открыл турнир по традиции экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Приветствовали участников и другие  известные спортсмены, олимпийские чемпионы: Юрий Борзаковский, Алексей Ягудин и другие гости. 

 

Для Волгоградской области этот вид спорта достаточно новый. Если весной этого года в команду «Пара Атлант» входили в основном жители Ленинска, где этот спорт активно развивается, то осенью в Сочи поехали и представители других районов Волгоградской области. 

Большую помощь в организации этой поездки волгоградских спортсменов оказал центр социального обеспечения Волгограда и его руководитель Владимир Трушев. Учреждение помогло ребятам в приобретении спортивной формы. 

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