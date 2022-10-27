







Коллективное заявление жителей Волгограда о необходимости возбудить уголовное дело в отношении бывших и действующих должностных лиц администрации города зарегистрировано в Следственном комитете России и Генпрокуратуре.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на вышеуказанный документ, горожане просят провести проверку и привлечь чиновников к уголовной ответственности за причинение ущерба бюджету на сумму более 400 миллионов рублей и вреда интересам неопределенного круга лиц - жителей Волгограда.

Волгоградцы поясняют, что теперь уже бывший замглавы Волгограда Владимир Сидоренко вместе с должностными лицами департамента городского хозяйства приняли постановление от 02.12.2020 года №1171, согласно которому был отменен проект планирования и межевания территории для строительства 3-ей очереди скоростного подземного трамвая от ул.им Льва Толстого до проспекта Университетского в Советском районе.

- Постановление администрации г.Волгограда №1171 от 02.12.2020 года ведет к утрате материально-технической базы, которая необходима для строительства 3-ей очереди скоростного подземного трамвая, - считают волгоградцы.

Они указывают, что на проведение работ по планированию и проектированию 3-ей очереди подземного скоростного трамвая «Ельшанка» - «СХИ» - «Государственный Университет» из государственного бюджета были выделены более 400 миллионов рублей.

- Вывод территории из резерва для строительства метротрама создает риски для юридических и физических лиц, а также для государства и города, так как рано или поздно решение о строительстве 3-ей очереди метротрама будет принято на федеральном уровне, а на территории за это время могут возникнуть коммерческие и жилые постройки, которые будут подлежать сносу, - поясняют авторы обращения.

Скоростной подземный трамвай в Волгограде является основным магистральным транспортом.

По мнению волгоградцев, строительство 3-ей очереди Скоростного подземного трамвая от станции «Ельшанка» до станции «Государственный Университет» является стратегически необходимым для города, так как позволит освободить улицы города от бесчисленного количества автобусов и маршрутных такси, сократить количество выхлопных газов.

- Принятие вышеуказанного постановления №1171 и утрата материально-технической и научной базы нанесли прямой материальный ущерб государственному бюджету в размере более 400 миллионов рублей, что свидетельствует о наличии в действиях должностных лиц администрации г.Волгограда признаков преступлений, предусмотренных ст.ст.159, 285 и 286 УК РФ, а также указанные преступные действия имеют признаки коррупционных преступлений, - считают волгоградцы.

Ранее, напомним , жители Кировского района Волгограда обращались к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Константина Шостака из-за демонтажа контактной линии троллейбуса №18.

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