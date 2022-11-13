Общество

Был в синей куртке с капюшоном: в Волгограде пятые сутки ищут пропавшего 15-летнего подростка

Общество 13.11.2022 08:49
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13.11.2022 08:49


В Волгограде уже пятые сутки разыскивают пропавшего Дмитрия Введенского. Как сообщает ИА «Высота 102», 15-летний подросток ушел из дома в середине недели. 

— С 9 ноября 2022 года местонахождение несовершеннолетнего неизвестно, — сообщили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщать по номеру 8 (800) 700 54 52 или 112.   

Приметы исчезнувшего подростка: 

рост 176 сантиметров

худощавое телосложение

русые волосы 

В день пропажи был одет в синюю куртку с капюшоном, спортивную толстовку черно-белого цвета, черные спортивные брюки с белыми надписями и темно-синие кроссовки.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com 

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