В Волгограде уже пятые сутки разыскивают пропавшего Дмитрия Введенского. Как сообщает ИА «Высота 102», 15-летний подросток ушел из дома в середине недели.
— С 9 ноября 2022 года местонахождение несовершеннолетнего неизвестно, — сообщили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщать по номеру 8 (800) 700 54 52 или 112.
Приметы исчезнувшего подростка:
рост 176 сантиметров
худощавое телосложение
русые волосы
В день пропажи был одет в синюю куртку с капюшоном, спортивную толстовку черно-белого цвета, черные спортивные брюки с белыми надписями и темно-синие кроссовки.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com