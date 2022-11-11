Полиция Волгоградской области разыскивает тех жителей региона, кто мог стать жертвами 32-летнего мошенника. По сведениям ГУ МВД России по региону, Аветис Варданян за год обобрал знакомых на сумму 7,5 млн рублей. В настоящее время известно о пяти пострадавших, однако следователи не исключают, что таковых может быть больше.

– В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями СЧ Управления МВД России по городу Волгограду в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», установлено что Варданян Аветис Нересович в 2019 и 2020 годах обращался к своим знакомым с просьбой занять ему крупные суммы денег для развития бизнеса, обещая при этом в короткий срок их вернуть, – рассказали в пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области. – Располагая доверием, потерпевшие соглашались и отдавали ему деньги. Не получив обещанного возврата денежных средств, пятеро потерпевших уже обратились с заявлениями в полицию. Сумма причиненного ущерба свыше 7,5 млн рублей.

Сам Варданян, уточняют полицейские, задержан и находится под стражей.

Граждан, пострадавших от действий Варданяна А.Н. просят обращаться с заявлением в полицию по телефонам: 8(8442) 93 -01-11 и 8(8442) 93-74-09 – дежурная часть УМВД России по городу Волгограду.