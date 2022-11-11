В Волгограде по иску прокурора возобновлена ежемесячная денежная выплата ветерану труда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратилась 71-летняя жительница Краснооктябрьского района, которая пожаловалась на нарушение ее социальных прав.

Как выяснилось, женщине, которая является ветераном труда, с 1 апреля 2020 года прекратили выплачивать ежемесячное пособие. Такое решение мотивировано государственным казенным учреждением «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» изменениями в законодательстве, согласно которым на ЕДВ имеют право только те граждане, чей доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области.

Однако доход заявительницы составляет лишь пенсия по старости, в связи с чем основания для прекращения выплаты ЕДВ отсутствовали, считают в прокуратуре.

– По результатам проверки прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда в интересах пенсионерки предъявлено в суд исковое заявление о признании прекращения выдачи ЕДВ незаконным, возложении обязанности произвести выплату с 01.04.2020 года. Также прокурор в иске поставил вопрос о компенсации женщине морального вреда, – пояснила Оксана Черединина.

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен, в пользу пенсионерки взыскано порядка 20 тыс. рублей. В рамках апелляционного обжалования ответчиком данного судебного акта, с учетом позиции прокуратуры, решение изменений не претерпело и вступило в законную силу.

Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль.