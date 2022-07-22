Двоих курсанток академии МВД в Волгограде отчислили из-за муляжа взрывного устройства

Две курсантки Волгоградской академии МВД добились восстановления на учебе после отчисления с четвертого курса. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 18 мая 2022 года на территории учебного комплекса академии прошла тренировка, во время которой девушки не заметили, как пронесли муляж взрывного устройства. Это послужило причиной увольнения курсанток со службы в органах внутренних дел.

Однако девушки не согласились с увольнением и обратились в суд. Суд установил явную несоразмерность решения об увольнении и условий проступка, так как для курсанток это было первое сложное учебно-практическое занятие в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, девушки характеризовались положительно и успешно учились на протяжении четырех лет.

В результате Дзержинский районный суд признал увольнение курсанток незаконным. Девушки восстановлены на службе в органах МВД. Кроме того, в их пользу взыскана сумма денежного довольствия за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.