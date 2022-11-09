В Волгограде около ж/д переезда нашли тело пенсионера

В Советском районе Волгограда недалеко от железнодорожного переезда скончался 73-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионеру стало плохо возле дома № 40 по улице Тулака, расположенного в непосредственной близости от перегона.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина скоропостижно скончался на улице в присутствии очевидцев. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что инцидент произошел накануне рано утром. Со слов очевидцев, пенсионеру пытались оказать первую помощь. Как уточнили в волгоградском СУ СКР, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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