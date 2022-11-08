Общество

Бочаров подвел итоги масштабных учений по ГО в регионе

Общество 08.11.2022 17:25
0
08.11.2022 17:25


В Волгоградской области сегодня, 8 ноября, прошли масштабные комплексные учения по гражданской обороне. Глава региона подвел итоги на оперативном совещании. 

— В ходе комплексных межведомственных учений по гражданской обороне на территории Волгоградской области все учебные вопросы отработаны в полном объеме. Действия органов управления, сил и средств гражданской обороны, их взаимодействие отвечают текущей обстановке и выполнению стоящих задач по защите населения и территории Волгоградской области», — Андрей Бочаров отметил, что региональными органами власти, органами местного самоуправления получен опыт по действиям в условиях осложнения ситуации.

Участвовавшие в учениях руководители муниципальных образований, промышленных предприятий, глава регионального управления МЧС России доложили губернатору о проведенных мероприятиях. 

В ходе учений были отработаны вопросы оповещения и информирования населения, а также укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, метрополитенах. Также отрабатывались вопросы эвакуации населения и всестороннего жизнеобеспечения, в том числе радиационной, химической и биологической защиты. Отрабатывалось проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушения пожаров.

Губернатор подчеркнул, что при проведении учений и отработке учебных задач выявлен ряд вопросов, которым необходимо в дальнейшем уделить дополнительное внимание. 

— Сейчас важно понять, какие существуют проблемы и задачи, что необходимо сделать, чтобы в полном объеме защитить население от ЧС. Такие учения важны и нужны. У нас есть вопросы по оповещению, по информированию населения о нахождении различного рода укрытий и убежищ. Но система управления регионом, система управления муниципальными образованиями в режиме учений по гражданской обороне работает, функционирует, — сделал акцент Андрей Бочаров.

Глава региона дал поручение профильным органам исполнительной власти, ГУ МЧС России по Волгоградской области в двухнедельный срок представить анализ работы всех звеньев системы ГО региона, обеспеченности и достаточности имеющихся объектов и их состояния, обеспеченности техникой, оборудованием, специальным снаряжением для ликвидации последствий ЧС, а также предложения по совершенствованию системы управления гражданской обороной.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 

Читайте также: 

Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в Волгограде

Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублей

Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2022 16:01
Общество 08.11.2022 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 14:25
Общество 08.11.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 14:16
Общество 08.11.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 13:55
Общество 08.11.2022 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 10:44
Общество 08.11.2022 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 10:25
Общество 08.11.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 10:20
Общество 08.11.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2022 09:56
Общество 08.11.2022 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.11.2022 07:13
Общество 08.11.2022 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 21:23
Общество 07.11.2022 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 20:48
Общество 07.11.2022 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 19:42
Общество 07.11.2022 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 19:24
Общество 07.11.2022 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 17:49
Общество 07.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 17:29
Общество 07.11.2022 17:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концертеСмотреть фотографии
19:28
«Открытие Авто»: китайские марки открыли почти 300 шоу-румов за 10 месяцевСмотреть фотографии
17:42
У жителя Волгоградской области арестовали японский кроссовер за долгиСмотреть фотографии
17:25
Бочаров подвел итоги масштабных учений по ГО в регионеСмотреть фотографии
16:32
«В 5 утра мы все подпрыгнули»: житель Волгоградской области объяснил, зачем оставил на здании администрации «черную метку»Смотреть фотографии
16:01
Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работуСмотреть фотографии
15:03
Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредитСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде болельщики 9 ноября смогут уехать после футбола на электричкеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцы ищут рабочих у котлована с оголенными трубами и кипяткомСмотреть фотографии
14:12
Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире спецназа открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:24
В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального грантаСмотреть фотографии
13:03
Трое молодчиков изувечили жителя Волгограда битой после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
12:50
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в WinkСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудованиеСмотреть фотографии
11:59
«Придется корректировать планы»: Бочаров ответил на вопрос, хватит ли бомбоубежищ волгоградцамСмотреть фотографии
11:09
В МО РФ назвали условия выплат 195 тысяч рублей мобилизованным и срочникамСмотреть фотографии
10:53
МВД опубликовало видео жесткого наезда на пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Реконструкция улицы Титова в Волгограде продолжится весной 2023 годаСмотреть фотографии
10:35
«Открытие Авто»: октябрь прервал начавшийся летом рост продаж авторынкаСмотреть фотографии
10:25
Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»Смотреть фотографии
10:20
Губернатор Бочаров поставил задачи МВД, МЧС и Роспотребнадзору на 8 ноябряСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде водитель-нарушитель снес мужчину на пешеходном переходе и скрылсяСмотреть фотографии
09:56
В Котельниково состоялось открытие обновленной школьной столовойСмотреть фотографии
09:40
Поезд до Новороссийска прибыл в Волгоград с 16-минутным опозданием из-за схода локомотиваСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом замечены мобилизованные в противогазах и с автоматамиСмотреть фотографии
08:30
Пропавшую в Волжском школьницу нашли вместе с несовершеннолетним другомСмотреть фотографии
08:08
Цифровые кадры: в этом году «Ростелеком» на Юге провел стажировку для почти 500 студентовСмотреть фотографии
 