Бочаров подвел итоги масштабных учений по ГО в регионе

В Волгоградской области сегодня, 8 ноября, прошли масштабные комплексные учения по гражданской обороне. Глава региона подвел итоги на оперативном совещании.

— В ходе комплексных межведомственных учений по гражданской обороне на территории Волгоградской области все учебные вопросы отработаны в полном объеме. Действия органов управления, сил и средств гражданской обороны, их взаимодействие отвечают текущей обстановке и выполнению стоящих задач по защите населения и территории Волгоградской области», — Андрей Бочаров отметил, что региональными органами власти, органами местного самоуправления получен опыт по действиям в условиях осложнения ситуации.

Участвовавшие в учениях руководители муниципальных образований, промышленных предприятий, глава регионального управления МЧС России доложили губернатору о проведенных мероприятиях.

В ходе учений были отработаны вопросы оповещения и информирования населения, а также укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, метрополитенах. Также отрабатывались вопросы эвакуации населения и всестороннего жизнеобеспечения, в том числе радиационной, химической и биологической защиты. Отрабатывалось проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушения пожаров.

Губернатор подчеркнул, что при проведении учений и отработке учебных задач выявлен ряд вопросов, которым необходимо в дальнейшем уделить дополнительное внимание.

— Сейчас важно понять, какие существуют проблемы и задачи, что необходимо сделать, чтобы в полном объеме защитить население от ЧС. Такие учения важны и нужны. У нас есть вопросы по оповещению, по информированию населения о нахождении различного рода укрытий и убежищ. Но система управления регионом, система управления муниципальными образованиями в режиме учений по гражданской обороне работает, функционирует, — сделал акцент Андрей Бочаров.

Глава региона дал поручение профильным органам исполнительной власти, ГУ МЧС России по Волгоградской области в двухнедельный срок представить анализ работы всех звеньев системы ГО региона, обеспеченности и достаточности имеющихся объектов и их состояния, обеспеченности техникой, оборудованием, специальным снаряжением для ликвидации последствий ЧС, а также предложения по совершенствованию системы управления гражданской обороной.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота

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