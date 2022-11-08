Общество

Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в Волгограде

Общество 08.11.2022 16:01
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08.11.2022 16:01


В Волгограде сегодня, 8 ноября, проходят комплексные учения по гражданской обороне. Один из этапов масштабной отработки использования сил и средств в случае ЧС прошел в тоннеле на перегоне между станциями скоростного трамвая «Комсомольская» и «Площадь Ленина» в центре города.  Журналисты ИА «Высота 102» выяснили, сколько людей может вместить убежище и из чего состоит безопасность, если ее перевести в цифры. 

Всего станция метротрама, по данным профильных служб, может вместить до 8000 человек в качестве защитного сооружения при размещении волгоградцев в два яруса. При этом на платформе смогут разместить 400 человек, а в трамвайных вагонах на станции — еще 100 человек. Остальные будут спрятаны в два тоннеля протяженностью более двух километров. Людей разместят на 1213 кроватях или 2426 скамейках, в зависимости от типа размещения: в один или два яруса. Для производства нужного объема элементов потребуется около 5,5 миллиона рублей. Чтобы расположить скамейки или кровати необходимо закрыть трамвайные пути деревянными настилами общей площадью 7278 квадратных метров. На каждого укрываемого в этом случае выделяется по 1,5 «квадрата» пространства. 


Защитное сооружение гражданской обороны Волгограда № 164, а именно так официально обозначают укрытие в чреве метротрама на станции «Комсомольская», даст защиту 2700 сотрудникам МУП «Метроэлектротранс» и 5300 жителям, проживающим в радиусе километра от убежища. Для обеспечения бытовых потребностей укрываемых предусмотрены два санузла по 21 напольному унитазу и 6 раковин в каждом. Запас воды, предусмотренный в сооружении, позволит каждому использовать до 25 литров в сутки. Герметичность укрытия обеспечивают два наружных защитно-герметичных затвора, четыре герметичных затвора на выходе из станций, пять герметичных выдвижных затворов в пешеходных переходах и одна камера-шлюз подземного пешеходного перехода.

Если же станция будет использоваться, как укрытие, то на протяжении 14 километров путей уже разместят 36 815 человек. Здесь смогут разместить жителей большей части Центрального и Ворошиловского районов, а также часть горожан из Советского района Волгограда. Площадь деревянного настила в таком случае составит 41 769 квадратных метров, что предполагает установку 9203 скамеек. Объем пиломатериалов необходимый для выполнения составляет почти 2100 кубометров леса. Ориентировочная стоимость — примерно 35 миллионов рублей.

Защитное сооружение имеет два подземных этажа, в которых размещены 35 помещений общей площадью более 1700 «квадратов». Для обеспечения укрываемых водой предусмотрены две артезианские скважины глубиной 500 метров. Также функционируют системы фильтрации воздуха, включающие в себя 72 фильтра-поглотителя и 24 предфильтра. Есть четыре резервуара для дизельного топлива и масла. Насосное оборудование позволяет откачивать сточные воды в канализацию. Оборудованы автономное электроснабжение, телефонная связь, командный пункт, система пожаротушения, установлены контрольно-измерительные приборы и автоматизация. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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