Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»

В Волгограде начались комплексные учения по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102», один из этапов масштабной тренировки сил и средств реагирования пройдет в тоннеле на перегоне между станциями «Комсомольская» и «Площадь Ленина». В районе «Комсомольской» на проспекте Ленина замечено скопление полицейских машин и техники МЧС, однако движение по улице не перекрыто. На одном из автомобилей установлен экран с инструкциями, что делать в чрезвычайной ситуации.

В подземке также расставлены щиты с информацией о том, какие предметы должны взять с собой волгоградцы, отправляясь в защитные сооружения. Содержимое так называемого тревожного чемоданчика довольно внушительное.

Так, волгоградцам рекомендуют взять с собой стульчик, спальный мешок, сок, воду, сгущенку, консервы, фонарик, одноразовую посуду, туалетную бумагу, мыло, спички, нитки, иголки, аптечку, а также средство индивидуальной защиты, напоминающее противогаз.

Ранее, напомним, в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили о том, как будут проходить учения по ГО в регионе. В частности, учебные тренировки пройдут на «Каустике», на Волжском трубном заводе, в подземных станциях скоростного трамвая. В Волжском будет проведена эвакуация жителей в защитное сооружение, а также перевозка на безопасную территорию.

В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности Волгоградской области заявляли, что УК и ТСЖ должны проинформировать жителей, где они могут укрыться в случае тревоги. Также здесь заверили, что в регионе создан достаточный запас СИЗ.

Сегодня из-за учений временно скорректируют также движение скоростного трамвая. С 10-20 до 11-30 ч. он будет следовать в границах от ВГТЗ до «Европы Сити Молл».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»