Общество

Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублей

Общество 08.11.2022 13:55
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08.11.2022 13:55


Во сколько может обойтись содержимое так называемого «тревожного чемоданчика», с которым волгоградцам рекомендуют укрываться в защитных сооружениях в случае тревоги? Корреспондент ИА «Высота 102» изучил минимальные и максимальные цены на предметы и продукты, которые рекомендуют взять с собой в укрытия. Подчеркнем, что речь идет о наборе, рассчитанном всего на одни сутки. 

Итак, что должно находиться в этом спасительном кейсе?

1. Документы. Положите в отдельный пакет, чтобы не собирать в последнюю минуту по всему дому, паспорт, военный билет, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей, документ об образовании, свидетельства о собственности на недвижимость, свидетельство ИНН, банковские карточки, деньги и другие ценные вещи. Этот пакет, состоящий из документов, стоить ничего владельцу не будет – не считая копеечной пластиковой папки. 

2. Продукты питания. Волгоградцам советуют взять с собой в подвалы и бомбоубежища целый набор еды длительного хранения и не имеющей резкого запаха. Это – чай, сахар, шоколад, рыбные или мясные консервы, печенье, сухари, сгущенку, соль, воду, сок. По сумме это может обойтись примерно в 1000  рублей. 

3. Предметы гигиены. В тревожном чемоданчике должны быть также мыло, туалетная бумага, набор одноразовой посуды. Это не так дорого – еще около 100 рублей. 

4. Лекарства и другие медикаменты. Волгоградцы с хроническими заболеваниями всегда хранят дома необходимые для поддержания здоровья. Они обязательно должны быть в аптечке. Также рекомендуется положить в аптечку жаропонижающее, средства дезинфекции, пластырь, жгут, таблетки от головной боли, успокоительные. Это в среднем еще около 600-700 рублей. 

5. СИЗ и снаряжение. Это самая затратная часть тревожного чемоданчика. В Волгограде разброс цен на противогазы – от 1,5 тысячи рублей (самые простые) до 5800 рублей. Возьмет среднюю цену – примерно 3 тысячи рублей. Складной стульчик можно приобрести за 400 рублей (самый дешевый, без спинки). Более комфортный стульчик стоит дороже – около 800 рублей. Спальные мешки продаются также по разной цене – от 1,6 тысячи рублей до 2,5 тысячи. 

Таким образом, средства индивидуальной защиты могут обойтись волгоградцам только на одного человека в 5 тысяч рублей. Если семья состоит из нескольких человек, умножайте на количество родственников – обычно это 3 или 4 человека. То есть на покупку СИЗ средняя семья должна потратить около 15 тысяч рублей. Плюс к этой сумме – около 2 тысячи рублей на продукты, средства гигиены, а также на аптечку, которыми будут пользоваться все члены семьи. 

Напомним, сегодня, 8 ноября в Волгоградской области проходят комплексные учения по гражданской обороне, в ходе которых также отрабатывался алгоритм действий при эвакуации и укрытия населения в защитных сооружениях. Накануне председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев заверил, что в регионе – в муниципалитетах и на предприятиях создан достаточный запас СИЗ. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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