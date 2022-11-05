В Волгоградской области в 2023 году изменят график работы ЗАГСов

Общество 05.11.2022 11:38
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05.11.2022 11:38
В Волгоградской области планируют изменить режим работы отделов ЗАГС, расположенных в районах региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета юстиции Волгоградской области, документ разработан в целях оптимизации режима работы отделов ЗАГС с учетом территориальных особенностей расположения отделов и поступивших от них предложений.
В частности, проектом предлагается для отделов ЗАГС администраций муниципальных районов Волгоградской области установить время работы с 8.00 часов до 17.00 часов. Также для отделов ЗАГС со штатной численностью менее 3 единиц планируют определить дополнительный выходной день – понедельник.
Так как минимальная штатная численность отделов ЗАГС составляет 1,5 единицы, препятствий для соблюдения требований трудового законодательства, в части установления режима труда и отдыха, нет, считают в комитете.
Изменения будут действовать с марта 2023 года.
Напомним, в настоящее время ЗАГСы работают всего с одним выходным, который приходится на воскресенье. Кроме того, рабочий день сотрудников отделов в городах начинается с 8-30.
Последние изменения в график работы отделов вносились в июле 2021 года.
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