В центре Волгограда ввели ограничения: перекрыты улица и площадь

В Центральном районе Волгограда начали действовать ограничения для движения транспорта. Пешеходный режим введен на площади Павших борцов и улице Чуйкова.

Как уточнили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, временные неудобства продлятся с 20.00 этого дня до 13.00 следующих суток. Ранее сообщалось, что улицу Чуйкова перекроют в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской. Также для автомобилей закроют Площадь Павших борцов и прилегающие к ней участки улично-дорожной сети.

Ограничения ввели для безопасного и комфортного времяпрепровождения граждан по случаю Дня народного единства. Журналисты информагентства сообщали, что запланированный на завтра в Волгограде крестный ход пройдет по альтернативному маршруту.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»