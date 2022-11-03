Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршруту









Из-за коммунальной аварии в пойме реки Царица изменен маршрут крестного хода, который пройдет 4 ноября в Центральном районе Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102», об изменениях в маршруте движения накануне крестного хода сообщила Волгоградская епархия.

- Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, прибывшей из города Ярославля, пройдет от Александро-Невского собора до фонтана «Искусство» на Центральной набережной, - сообщили в епархии.

Маршрут крестного хода:

В 10.00 – построение Крестного хода;

В 10.15 – начало движения Крестного хода;

В 11.00 – на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» чтение молитвы о восстановлении мира в России, торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

Ранее сообщалось , что крестный ход пройдет до исторического музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица.

Напомним, что 4 ноября в России отмечают День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери.

- Накануне праздника в дар Волгоградской епархии будет передан древний список образа Казанской Божией Матери из города Ярославля – столицы народного ополчения, - рассказали в Волгоградской епархии.

Сегодня, 3 ноября, в 15:45 икону Божией Матери встретят в кафедральном Александро-Невском соборе города Волгограда. В 16:00 будет совершена малая вечерня с чтением акафиста, затем всенощное бдение.



