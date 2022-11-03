СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчина

В Волгограде в центре острых отравлений больницы №25 в результате отравления грибами умер житель села Малое Матышево Руднянского района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, следователями проводится проверка.

– Следственными органами СКР организована и проводится проверка по факту смерти 47-летнего мужчины, доставленного 28 октября в больницу №25 Волгограда из Руднянского района с диагнозом «токсическое действие ядовитых грибов», – сообщила Дарья Буянова.

По предварительным данным, житель Волгоградской области употребил в пищу грибы, которые сам же и собрал в лесу.

– Причина смерти мужчины – отравление грибами, телесных повреждений не обнаружено, признаков криминального характера смерти нет, – уточняет представитель регионального управления СКР.

В облздраве рассказали, что мужчина обратился за помощью к медикам спустя пять дней после употребления грибов в пищу.

– Пациент был незамедлительно доставлен в Руднянскую ЦРБ, где дистанционно осуществлена консультация токсикологом. На следующий день переведен в Центр острых отравлений ГУЗ ГКБСМП 25, где, несмотря на усилия врачей, 29 октября наступил летальный исход, – прокомментировали в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее в центре острых отравлений КБ №25 скончался житель Калача-на-Дону. По предварительным данным, мужчина перепутал бледную поганку с сыроежками и также употребил ядовитый гриб в пищу.