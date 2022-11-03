Расследования

СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчина

Расследования 03.11.2022 09:47
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03.11.2022 09:47


В Волгограде в центре острых отравлений больницы №25  в результате отравления грибами умер житель села Малое Матышево Руднянского района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, следователями проводится проверка. 

 Следственными органами СКР  организована и проводится проверка по факту смерти 47-летнего мужчины,  доставленного 28 октября в больницу №25 Волгограда из Руднянского района с диагнозом «токсическое действие ядовитых грибов», – сообщила Дарья Буянова

По предварительным данным, житель Волгоградской области  употребил в пищу грибы, которые сам же и собрал в лесу.  

–  Причина смерти мужчины – отравление грибами, телесных повреждений не обнаружено, признаков криминального характера смерти нет, – уточняет представитель регионального управления СКР. 

В облздраве рассказали, что мужчина обратился за помощью к медикам спустя пять дней после употребления грибов в пищу.

Пациент был незамедлительно доставлен в Руднянскую ЦРБ, где дистанционно осуществлена консультация токсикологом. На следующий день переведен в Центр острых отравлений ГУЗ ГКБСМП 25, где, несмотря на усилия врачей, 29 октября наступил летальный исход, – прокомментировали в профильном комитете администрации Волгоградской области. 

Напомним, ранее в центре острых отравлений КБ №25 скончался житель Калача-на-Дону. По предварительным данным, мужчина перепутал бледную поганку с сыроежками и также употребил ядовитый гриб в пищу. 

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