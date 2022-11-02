Общество

«Нет гарантий, что не повторится в другом районе»: Бочаров высказался о коммунальных сетях Волгограда

Общество 02.11.2022 13:25
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02.11.2022 13:25


В Ворошиловском районе Волгограда на месте восстановительных работ на склоне поймы реки Царица губернатор Волгоградской области вновь провел оперативное совещание. Андрей Бочаров подвел промежуточные итоги и поставил задачи по вводу системы в штатный режим. Также были обсуждены задачи развития всей инфраструктуры ЖКХ в целом. 

— Первый этап аварийно-восстановительных работ выполнен. Те задачи, которые мы перед собой ставили — по запуску канализационного коллектора, подаче воды и тепла в дома — задача выполнена, — отметил глава региона. — Сейчас идет донастройка по отдельным домам уже в каждом микрорайоне. Эту работу мы доведем до конца этого дня. 


Губернатор отметил, что «при возникновении тех или иных проблемных вопросов по подаче воды, решать будем с УК и непосредственно с теми, кто управляет этой работой». 

— Второй этап мы должны завершить к 4 ноября текущего года. Задача — вторая ветка коллектора должна быть полностью завершена. Там много проблемных вопросов, но у нас есть уверенность, что мы завершим 4 ноября эту работу, и вторая ветка будет готова к включению. Мы перейдем к работе в штатном режиме всей канализационной системы города, что позволит приступить к восстановлению прилегающей территории и благоустройству. 

В администрации Волгограда отчитались, что к утру 2 ноября ООО «Концессии водоснабжения» вывели на нормативный гидравлический режим работу магистральных сетей водоснабжения тех районов, в которых приостанавливалась подача ресурса на период проведения аварийно-восстановительных мероприятий. Подача воды осуществляется до вводов в жилые дома, социальные учреждения и прочие объекты. После восстановления целостности первой нитки коллектора и возобновления подачи водоснабжения бригады продолжают круглосуточные работы на втором (резервном) трубопроводе.


В течение ночи был полностью демонтирован поврежденный фрагмент сети, осуществлена промывка участка коллектора, проходящего от места работ в направлении главной канализационной насосной станции. В ходе промывки внутренняя стенка сети была очищена от многолетних наслоений, отложений и засоров. Бригады готовятся к монтажу второй нитки. При помощи многотонной спецтехники производится транспортировка трубопроводов в чашу котлована.

Также губернатор рассказал присутствующим, что предстоит сделать на третьем этапе. 

— Третий вопрос это вопрос развития. Он требует дальнейшего изучения. 4-5 ноября планируем провести рабочую встречу, где обсудим реализацию проекта проведения всех восстановительных работ на участке, а также вопросы развития действующих сетей водоснабжения и водоотведения в Волгограде, — отметил губернатор. — В значительной части есть проблемы разного порядка. Сегодня никто не даст никаких гарантий, что подобная ситуация, которая произошла здесь, не может произойти в другой части города. 


Глава региона подробно остановился на том, почему так происходит. 

— Мы прекрасно понимаем, что подчас закладывались не те материалы, не то оборудование,  какое необходимо, в целом отсутствовала проектная документация на эти системы. Мы подчас выявляем объекты, которые нигде не учтены, ни в каких схемах не обозначены, но объекты построены. Таких проблем много, их не решить ни за один день, ни за один год, но для того, чтобы подойти к решению у нас есть хорошая основа: мы реализовали на высочайшем уровне серьезный проект строительства дюкера через Волгу, — подчеркнул Бочаров. — Сейчас у нас есть дополнительная возможность определить узкие места всей системы. Нам необходимо продолжить работу, направленную на повышение надежности коммуникаций. Для этого нужно провести санацию либо ремонтные работы на определенных участках и сосредоточиться на развитии — на строительстве новых сетей.  


Фото: администрация Волгоградской области 

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