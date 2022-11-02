Из Волгоградской области выдворили 10 иностранцев









Судебные приставы в Волгоградской области исполнили постановление суда о принудительном выдворении из страны 10 иностранных граждан. Как сообщили в УФССП России по региону, суд признал иностранцев виновными в нарушении ст. 18.8. КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

До выдворения из страны они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду.













- После приобретения для них проездных документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления препроводили их до пункта пропуска через государственную границу РФ - московского аэропорта «Домодедово». Там уроженцы Узбекистана были переданы пограничным органам, - сообщили в ГУФССП по региону.

Всего с начала года до пунктов пропуска через государственную границу РФ судебными приставами ГУФССП России по Волгоградской области препровождено 136 человек.

Фото: ГУФССП РФ по Волгоградской области