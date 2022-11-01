Смекалистые волгоградцы в очереди за водой попали в объектив фотографа

В Волгограде продолжаются восстановительные работы на канализационном коллекторе в сквере Пахмутовой. Пока система полностью не восстановится, по городу продолжат курсировать водовозки волгоградских спасателей и коммунальщиков.





На протяжении нескольких дней машины со спасительной влагой колесили по дворам многоэтажек и частному сектору.





Стандартный набор «лишенца», как нам рассказал один из жителей Ворошиловского района, представляет собой пару пятилитровых баклажек и два ведра.

— С утра взял и иду на «штурм», — улыбается волгоградец. — А как тут без юмора обойтись? Прорвемся.





Некоторые привозят тару на тележках из супермаркета.

— А что делать? — замечает еще один мужчина в очереди. — Не в руках же тащить.





Примечательно, что очередь за водой в кои-то веки объединила в одном месте бедных и богатых, слесарей и офисных работников, молодежь и пенсионеров. И пока одни везли заветные бутылки на тележках, другие в кашемировых пальто грузили «добычу» в люксовые иномарки с просьбой их не фотографировать.





Сегодня в Волгограде, наконец, запустили первую трубу в канализационном коллекторе. По словам специалистов, система уже начала работать. Вскоре в квартирах должна появиться вода, а значит — будем жить.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»