Общество

Возвращение воды и вторая труба: смотрим, что происходит на пятые сутки ликвидации аварии в Волгограде

Общество 01.11.2022 20:22
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01.11.2022 20:22

В Волгограде, наконец, запустили первую трубу в канализационном коллекторе после масштабной аварии в сквере Пахмутовой в Ворошиловском районе Волгограда. По словам специалистов, система уже начала работать и вскоре жители двух пострадавших от коммунального ЧП районов, смогут забыть все произошедшее, как страшный сон. 

Что будет со второй ниткой трубопровода, почему гараж на территории облбольницы № 3 могут снести, когда жители увидят в своих квартирах привычный напор воды и кто оплатит издержки — в видеорепортаже ИА «Высота 102». 



Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин сегодня побывал на месте аварии и в диспетчерском центре. Самые актуальные кадры с места событий — в фоторепортаже информагентства. 



Те, кто сейчас находится в котловане на глубине примерно девяти метров — самые настоящие герои. 



В дождь, срывающийся снег и холод эти мужчины делают все, чтобы в домах появилась вода и как можно быстрее. 



С высоты можно объективно оценить масштаб восстановительных работ. Впереди — демонтаж и замена второй очереди трубопровода. 



Мониторы со сложными таблицами и графиками, разноцветные схемы — специалисты диспетчерского центра ООО «Концессии водоснабжения» 24/7 отслеживают равномерную подачу воды в Ворошиловский и Советский районы города. Здесь же в здании компании-концессионера располагается кол-центр. Операторы на протяжении последних нескольких дней принимали до 1000 звонков в сутки. 



Представитель компании, осуществляющей замену труб на месте аварии, уверен, что замена второй нитки коллектора пройдет гораздо быстрее. 



По мнению специалиста, если в процессе восстановительных работ больше не будет «подводных» камней, то мероприятия планируют завершить в течение двух суток, так как теперь не придется отводить стоки. 

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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