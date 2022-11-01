В Волгограде, наконец, запустили первую трубу в канализационном коллекторе после масштабной аварии в сквере Пахмутовой в Ворошиловском районе Волгограда. По словам специалистов, система уже начала работать и вскоре жители двух пострадавших от коммунального ЧП районов, смогут забыть все произошедшее, как страшный сон.

Что будет со второй ниткой трубопровода, почему гараж на территории облбольницы № 3 могут снести, когда жители увидят в своих квартирах привычный напор воды и кто оплатит издержки — в видеорепортаже ИА «Высота 102».





Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин сегодня побывал на месте аварии и в диспетчерском центре. Самые актуальные кадры с места событий — в фоторепортаже информагентства.









Те, кто сейчас находится в котловане на глубине примерно девяти метров — самые настоящие герои.









В дождь, срывающийся снег и холод эти мужчины делают все, чтобы в домах появилась вода и как можно быстрее.









С высоты можно объективно оценить масштаб восстановительных работ. Впереди — демонтаж и замена второй очереди трубопровода.









Мониторы со сложными таблицами и графиками, разноцветные схемы — специалисты диспетчерского центра ООО «Концессии водоснабжения» 24/7 отслеживают равномерную подачу воды в Ворошиловский и Советский районы города. Здесь же в здании компании-концессионера располагается кол-центр. Операторы на протяжении последних нескольких дней принимали до 1000 звонков в сутки.









Представитель компании, осуществляющей замену труб на месте аварии, уверен, что замена второй нитки коллектора пройдет гораздо быстрее.









По мнению специалиста, если в процессе восстановительных работ больше не будет «подводных» камней, то мероприятия планируют завершить в течение двух суток, так как теперь не придется отводить стоки.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»