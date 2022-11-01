Общество 01.11.2022 13:13
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01.11.2022 13:13
Из-за аварии на коллекторе, которую ликвидируют уже пятые сутки, в Волгограде резко увеличился спрос на посуточную аренду квартир. Жилье, чтобы элементарно помыться, ищут жители Ворошиловского и Советского районов, где с 28 октября нет никакой воды.
- Дзержинский район из-за этой аварии сейчас перегружен, квартиры раскупают как горячие пирожки. Среди клиентов сейчас преимущественно жители Ворошиловского и Советского районов, есть приезжие, - пояснила ИА «Высота 102» арендодатель однокомнатной квартиры-студии площадью 28 кв.м. на Семи ветрах.
Женщина сообщила, что конкретно эту квартиру, которая была выставлена по цене 1,5 тысячи рублей за сутки, еще вчера на четверо суток сняла семья из Ворошиловского района.
- У людей вообще не было ни воды, ни тепла. Сейчас отогреваются, - рассказала собеседница агентства. - Если вы ищете, можем найти другую квартиру в этом же районе, но цена будет 1800-2000 за сутки. Отопление, холодная и горячая вода, все есть. Думайте быстрее, так как раскупают все.
В Кировском районе Волгограда можно найти свободные квартиры и за 1,5 тысячи рублей за сутки. Так, за эту цену, примеру, можно снять «однушку» площадью 34 кв.м. в доме на ул. 64-й Армии. Клиентам предлагают теплое жилье, с холодной и горячей водой, дополнительными обогревателями и другими благами цивилизации, включая чистую постель, Wi-Fi, стиральную машину.
- Цену не повышали, хотя спрос с выходных заметно вырос. Все едут мыться, - рассказала хозяйка жилья Елена. По ее словам, пока квартира свободна, но все может измениться, так как желающих снять посуточно жилье предостаточно.
Сегодня, 1 ноября, в Волгограде наконец определились со сроками запуска одной из «веток» канализационного коллектора на месте аварии в Ворошиловском районе Волгограда. По предварительной информации, это произойдет в ближайшие часы.
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