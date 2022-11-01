Общество

«Все стыки сварены»: названы сроки запуска трубы коллектора после аварии в Волгограде

Общество 01.11.2022 12:03
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01.11.2022 12:03


В Волгограде наконец определились со сроками запуска одной из «веток» канализационного коллектора на месте аварии в Ворошиловском районе Волгограда. Ранее сообщалось о завершении сварочных работ на первой нитке системы. 


— После полного завершения монтажа первой нитки канализационного коллектора бригады демонтировали гидрозатвор, ранее установленный в коллектор и обеспечивающий герметичность трубопровода на период проведения сварочных работ, — сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Волгограда. —  Следующий этап — демонтаж шиберной задвижки, благодаря особенностям ее конструкции службы имеют возможность контролировать поток стоков в канализационных сетях.

Заслуженный работник ЖКХ РФ Олег Капустин лично побывал на месте аварии, оценил ход работ и анонсировал сроки запуска одной из труб. 



— Сейчас ведутся последние работы. Все стыки сварены. Сейчас заварят эту шалыгу, люк на камере и все. Буквально через два-три часа начнется запуск, — утверждает Капустин. — В первую очередь, конечно, вода подается в жилье и на крупные районные котельные.


Также Капустин в своем видеообращении остудил пыл хейтеров, которые набросились на работников ЖКХ и дал математический расклад по времени сварки. Специалист призвал «не рисовать страсти» и отнестись с уважением к героическому труду специалистов жилищно-коммунального хозяйства. 


По словам Олега Капустина, перенос предварительных сроков запуска, был вызван объективными причинами — «в любой момент все могло обвалиться, и техника могла уйти». 

Фото и видео: администрация Волгограда / Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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